На Гражданском автомобиль подкинул самокатчицу на пешеходном переходе

Автомобиль отправил в больницу девочку-подростка, пересекавшую проезжую часть на самокате в Калининском районе Петербурга 21 октября. Со слов очевидцев, удар был такой силы, что школьница подлетела выше машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, авария случилась у дома 107 по Гражданскому проспекту. По предварительным данным, около 8:30 утра водитель «Нисан Жук» снес 15-летнюю самокатчицу.

Как пишут очевидцы в соцсетях, девочка двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под машину. После удара она перекатилась по крыше автомобиля и упала на дорогу.