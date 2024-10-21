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Общество Роскосмос сообщил о появлении неопознанных космических объектов рядом со спутником Intelsat-33e

Роскосмос сообщил о появлении неопознанных космических объектов рядом со спутником Intelsat-33e

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18 комментариев

Неопознанные летательные объекты появились рядом со спутником Intelsat-33e. Хотя их заметили еще 19 октября, пресс-служба госкорпорации сообщила об этом только вечером 21 октября.

Автоматизированная система предупреждения об опасных объектах сообщила, что рядом с телевизионным спутником появилось 20 неустановленных космических объектов. Другие ближайшие к российским аппаратам устройства известны — это телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6» и гидрометеорологический «Электро-Л», отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Специалисты собирают координатную информацию, чтобы установить параметры орбит появившихся устройств.

Intelsat-33e — телекоммуникационный спутник, запущенный 25 августа 2016 года.

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Комментарии
18
Teo Piter
2 часа
Инопланетяне пытаются посмотреть РенТВ
Игорь Протасов
2 часа
Т.н. неопознанные космические объекты - обычный мусор... загадили все околоземные орбиты с 1960-х... ещё удивительно, как нынешняя МКС и спутники уворачиваются от летающег мусора... скоро у Земли будет мусорное кольцо, как у Сатурна)
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