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Происшествия При падении строительного крана на севере Москвы пострадал человек

При падении строительного крана на севере Москвы пострадал человек

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Строительный кран рухнул на Ангарской улице на севере Москвы. По предварительным данным, есть один пострадавший, пишет 21 октября ТАСС, ссылаясь на сообщение оперативных служб.

По информации РИА Новости, падение случилось возле дома 6. Судя по картам, напротив указанного дома строится здание Военного учебного центра Университета транспорта, который планируют сдать до конца 2024 года. Причины обрушения крана уточняются. На месте работают оперативные службы.

Как сообщили очевидцы MSK1, пострадавший — рабочий, который в момент падения находился в кабине башенного крана. По данным некоторых СМИ, мужчину госпитализировали с переломом позвоночника и ребер.

Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как в июле строительный кран упал на стройке в Невском районе Петербурга. Тогда обошлось без жертв, а причиной падения стал сильный ветер.

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