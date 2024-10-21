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Происшествия Энергетики вернули в строй ЛЭП, оставившую без света триста домов на севере Петербурга

Энергетики вернули в строй ЛЭП, оставившую без света триста домов на севере Петербурга

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3 комментария

Линия электропередач, авария на которой повлияла на электроснабжение домов в Приморском районе Петербурга, возобновила работу в ночь на 21 октября. Но кратковременные сбои ещё возможны — потребителей переводят с резервной на основную схему снабжения.

О завершении восстановительных работ сообщили в пресс-службе «Россетей Ленэнерго». Были задействованы 30 специалистов компании и дюжина единиц спецтехники, работы велись в круглосуточном режиме.

«В настоящее время оперативные бригады ведут поэтапный перевод потребителей с резервной на основную схему электроснабжения», — уточнили в компании.

В комитете по энергетике предупреждали, что в это время могут быть кратковременные перерывы в электроснабжении.

Судя по видео, опубликованному накануне, в Приморском районе меняли переломанную опору. В месте разлома провода были проложены по земле. «Фонтанка» показывала место происшествия, которое утром 19 октября оставило без света почти 300 домов в Петербурге. По данным «Россетей Ленэнерго», электричество вернули в третьем часу дня. Вечером жильцы части домов сообщали о повторном отключении.

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Комментарии
3
280806734
2 часа
Так что же сломало ту опору?Не сама же она упала
282465197
1 час
Сходи да посмотри, тебе кто-то запрещает?
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