Энергетики вернули в строй ЛЭП, оставившую без света триста домов на севере Петербурга

Линия электропередач, авария на которой повлияла на электроснабжение домов в Приморском районе Петербурга, возобновила работу в ночь на 21 октября. Но кратковременные сбои ещё возможны — потребителей переводят с резервной на основную схему снабжения.

Источник: «Россети Ленэнерго»







О завершении восстановительных работ сообщили в пресс-службе «Россетей Ленэнерго». Были задействованы 30 специалистов компании и дюжина единиц спецтехники, работы велись в круглосуточном режиме.

«В настоящее время оперативные бригады ведут поэтапный перевод потребителей с резервной на основную схему электроснабжения», — уточнили в компании.

В комитете по энергетике предупреждали, что в это время могут быть кратковременные перерывы в электроснабжении.

Судя по видео, опубликованному накануне, в Приморском районе меняли переломанную опору. В месте разлома провода были проложены по земле. «Фонтанка» показывала место происшествия, которое утром 19 октября оставило без света почти 300 домов в Петербурге. По данным «Россетей Ленэнерго», электричество вернули в третьем часу дня. Вечером жильцы части домов сообщали о повторном отключении.