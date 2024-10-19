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Город Электроснабжение в Приморском районе может быть нестабильным. В Смольном объясняют почему

Электроснабжение в Приморском районе может быть нестабильным. В Смольном объясняют почему

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5 комментариев

Жителям Приморского района Петербурга стоит проверить уровень заряда аккумуляторов и не давать ему опускаться. В ближайшее время в их домах снова может пропадать свет. Обещают, что ненадолго.

Как сообщили в комитете по энергетике 19 октября, работы на повреждённой линии электропередачи 110 кВ продолжаются. Сейчас потребителей в Приморском районе в полном объёме обеспечивают по резервной схеме, но при поэтапном переводе на основную могут быть кратковременные перебои с электричеством.

«Бригады «Россети Ленэнерго» работают круглосуточно. В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220», - добавляют в комитете.

Часть домов в Приморском районе оказалась обесточена около семи часов утра. Авария зацепила также Выборгский район города, но там в зону отключения попало небольшое число потребителей. По информации «Фонтанки», без света осталось порядка 300 зданий. Повреждения на ЛЭП показывали здесь.

К половине третьего часа дня электричество у бытовых потребителей было восстановлено. Тем не менее вечером местные жители опять остались без света. В компании «Россети Ленэнерго» объяснили, что технологическое нарушение случилось уже на кабельной линии электропередачи 10 кВ. Электричество вернули около половины девятого часа вечера.

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Электроснабжение Приморский район Перебои со светом Восстановление электроснабжения Смольный Авария ЛЭП
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Комментарии
5
Фокусник Данилин
1 час
В Смольном сидят самые крутые электрики…
trianon2128
1 час
Во врут, во врут!!!
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