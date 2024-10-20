Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 110 беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 20 октября сообщает Минобороны РФ.

43 БПЛА сбито над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, 8 — над Нижегородской, 7 — над Белгородской, 6 — над Брянской, и один — над Московской областью.