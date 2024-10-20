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Происшествия Боевые действия Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 110 беспилотников

Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 110 беспилотников

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8 комментариев

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 20 октября сообщает Минобороны РФ.

43 БПЛА сбито над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, 8 — над Нижегородской, 7 — над Белгородской, 6 — над Брянской, и один — над Московской областью.

Утром в воскресенье, предположительно, из-за беспилотника, закрывали небо над аэропортом Казани. Ограничения уже сняты.

Накануне «Фонтанка» сообщала о том, что беспилотник был сбит над Петербургом.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
35 минут
Когда же, наконец, после таких внушительных достижений нам объявят, что все цели СВО достигнуты?
Была надежда, но его уговорили.
38 минут
Вот раньше такого небыло. Спали спокойно.
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