Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 110 беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 20 октября сообщает Минобороны РФ.
43 БПЛА сбито над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, 8 — над Нижегородской, 7 — над Белгородской, 6 — над Брянской, и один — над Московской областью.
Утром в воскресенье, предположительно, из-за беспилотника, закрывали небо над аэропортом Казани. Ограничения уже сняты.
Накануне «Фонтанка» сообщала о том, что беспилотник был сбит над Петербургом.
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