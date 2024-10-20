Ограничения в аэропорту Казани сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты с 9:30 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, ограничения вводились для «обеспечения безопасности полетов гражданских» воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов «приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов».

Других подробностей не приводится. Telegram-каналы сообщают о том, что в аэропорту вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, однако официальной информации об этом нет.