Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет самолетов

Утром в воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщает 20 октября пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов — это главный приоритет, уточнили в Росавиации.
Причины не приводятся. Telegram-каналы сообщают о том, что в аэропорту введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, однако официальной информации об этом нет.
На прилет и вылет задержаны несколько рейсов, в том числе из Петербурга и обратно.
Ограничения вводили также в прошлую субботу. Аэропорт был закрыт на вылет и прием самолетов.
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