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Происшествия Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет самолетов

Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет самолетов

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1 комментарий

Утром в воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщает 20 октября пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов — это главный приоритет, уточнили в Росавиации.

Причины не приводятся. Telegram-каналы сообщают о том, что в аэропорту введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, однако официальной информации об этом нет.

На прилет и вылет задержаны несколько рейсов, в том числе из Петербурга и обратно.

Ограничения вводили также в прошлую субботу. Аэропорт был закрыт на вылет и прием самолетов.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
1 час
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