Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет самолетов

Утром в воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщает 20 октября пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов — это главный приоритет, уточнили в Росавиации.

Причины не приводятся. Telegram-каналы сообщают о том, что в аэропорту введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, однако официальной информации об этом нет.