Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прием самолетов

Утром в субботу введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщает 12 октября пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены с 8:40. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является их главным приоритетом.