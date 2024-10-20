В центре Петербурга ребёнка укусила карликовая свинья. Он в больнице

Не только собака бывает кусачей. В этом на собственном опыте убедился четырёхлетний ребёнок, слишком близко познакомившийся с минипигом в центре Петербурга.

Мальчика в минувшую пятницу осматривали врачи детской больницы имени Раухфуса, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Внимание медиков ему потребовалось после посещения антикафе на Лиговском проспекте, где обитают семь поросят.

В заведении отмечают, что карликовые свинки - гипоаллергенные, дружелюбные и очень ручные. Но детей до 6 лет в комнату к ним запускают только вместе с родителями.

По предварительным данным, минипиг укусил мальчика за палец. Состояние ребёнка сочли удовлетворительным, но пока ему предстоит оставаться под наблюдением медиков.