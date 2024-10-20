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Происшествия В центре Петербурга ребёнка укусила карликовая свинья. Он в больнице

В центре Петербурга ребёнка укусила карликовая свинья. Он в больнице

2 006
2 комментария

Не только собака бывает кусачей. В этом на собственном опыте убедился четырёхлетний ребёнок, слишком близко познакомившийся с минипигом в центре Петербурга.

Мальчика в минувшую пятницу осматривали врачи детской больницы имени Раухфуса, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Внимание медиков ему потребовалось после посещения антикафе на Лиговском проспекте, где обитают семь поросят.

В заведении отмечают, что карликовые свинки - гипоаллергенные, дружелюбные и очень ручные. Но детей до 6 лет в комнату к ним запускают только вместе с родителями.

По предварительным данным, минипиг укусил мальчика за палец. Состояние ребёнка сочли удовлетворительным, но пока ему предстоит оставаться под наблюдением медиков.

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Минипиг Карликовая свинья Укус Ребенок
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Комментарии
2
Генрих Восьмой
1 час
Увы, свиньи- животные всеядные, даже в миниатюрных размерах....Некрасов помниться поминает в "Кому на Руси жить хорошо" о крестьяне, у которой свинья вообще ребёнка съела.....Но кто же Некрасова- то в наши добрые времена читает?????
почти бросил..)
50 минут
Ситуация - непростая! - Ой, не гони! - Давай со.. стресса начнём? - Кого? ) - Смотри, четырёхлетний Малыш не привык к тому, что за пальцы его кусают? - И, тем не менее, мама решила предоставить такой Опыт ему? - Как думаешь - зачем? ) - Господи, я же не знаю, возможно, есть у неё модель, где-нибудь, скорее - в голове, как правильно воспитывать Дитёныша!..) - А.., если бы не в.. голове? - Тут, Господи, заходим мы на такую территорию, где лучше бы нам с Тобой не быть! ) - Как устроено всё в.. головке с наклоном, немного улыбки, немного.. - Стоп! - Что не так? ) - Так далеко зайдём мы! - Ну, Господи, не дальше, извиняюсь, Фрейда?!..) - Нет-нет, гораздо дальше..) - А.., смысл заходить нам туда?..) - Тебе же интересно.. - всё? - Ну да, не вижу ни одной причины что-то от меня скрывать!..) - Одну лишь Тайну для себя оставь! - Мне не входить? - Забудь! - Неужели настолько.. Таинственны Они? ) - О.., ты Их не знаешь! ) - Господи, Женщины что ли они?! )
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