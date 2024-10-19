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Рейтинги "Фонтанки"
Общество Шашлыки против Спасателей. В Смоленке «тушили» вечерний пикник

Шашлыки против Спасателей. В Смоленке «тушили» вечерний пикник

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Жителей окрестностей набережной Смоленки неподалеку от метро «Приморская» заинтриговало происходящее в реке. В 10 часов вечера на перекрестке Новосмоленской набережной и улицы Наличной собрались четыре пожарных автомобиля и две кареты скорой помощи, а несколько спасателей с фонарями исследовали прибрежное дно.

За действиями спасателей встревоженно наблюдали прохожие и жители соседних высоток. Подписчики паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» ломали голову: «Кто-то упал в воду? Закрывали купальный сезон?»

Как выяснила «Фонтанка», спасатели съехались, потому что поступило сообщение о пожаре на судне в районе Новосмоленской набережной. Однако выяснилось, что вызов был ложным. Как оказалось, тревогу подняли из-за досуга на прогулочном катере «Дельфин», который был пришвартован под Наличным мостом. Четверо отдыхающих готовили шашлыки на мангале, и своим весельем, очевидно, мешали кому-то наслаждаться тишиной.

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Ложный вызов Пожар на судне
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