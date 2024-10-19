Поселок в Белгородской области трижды попал под обстрел. Ранены четверо, среди них — ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за вечер обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Об этом вечером 19 октября сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По его сведениям, пострадали 4 мирных жителя. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча и была доставлена сначала в Октябрьскую районную больницу, а затем в детскую областную клиническую больницу; две женщин получили различные осколочные ранения и были госпитализированы в городскую больницу Белгорода и мужчина получил осколочные ранение ноги, лечить которое он будет в городской больнице города Белгорода.

По предварительным данным, в 20 жилых домах были повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. 14 автомобилей получили различные повреждения.