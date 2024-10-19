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Общество Киберполиция сообщила о взломе аккаунтов в WhatsApp с помощью открыток

Киберполиция сообщила о взломе аккаунтов в WhatsApp с помощью открыток

1 872
2 комментария

Мошенники взламывают аккаунты пользователей WhatsApp, рассылая открытки. Такое предупреждение опубликовало 19 октября Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В своем официальном телеграм-канале «Вестник киберполиции России» ведомство сообщило, что злоумышленники рассылают пользователям мессенджера WhatsApp сообщения с открыткой и ссылкой, для просмотра содержимого которой нужно ввести данные на поддельном сайте «Госуслуги».

«Похитив аккаунт жертвы, мошенники могут взять кредит, осуществить сделки с недвижимостью и многое другое», — говорится в сообщении.

Ранее киберполиция предупредила о новом способе кражи аккаунтов в Telegram.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
44 минуты
"«Вестник киберполиции России»" - нет, всё же, по уровню доводов, это журнал "полицейская мысль"..
Отец Родной
14 минут
Пора уже и Терешкову выпускать
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