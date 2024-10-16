В МВД рассказали о схеме кражи аккаунтов в телеграме

В мессенджере Telegram мошенники начали применять новую схему кражи пользовательских аккаунтов. Сообщение об этом появилось 16 октября в официальном телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сообщается, что аферисты от имени мнимой службы поддержки информируют пользователя о поступившей заявке на удаление его аккаунта и просят назвать код из SMS для получения доступа к аккаунту.

В Telegram отсутствует подача «заявки на удаление аккаунта» как таковая, а служба поддержки мессенджера не занимается отправкой подобных уведомлений, напоминает «Вестник Киберполиции РФ».