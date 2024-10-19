Правительство выделило дополнительно более 3 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

Правительство России выделило дополнительные средства в размере более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что средства взяты из резервного фонда и предназначены людям, лишившимся имущества первой необходимости.

В зависимости от полной или частичной степени утраты имущества, выплаты составят 150 000 или 75 000 рублей соответственно на человека.

Ранее на эти цели уже было выделено более 10 миллиардов рублей.