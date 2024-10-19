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Общество Умер психолог и автор «стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо

Умер психолог и автор «стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо

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Американский социальный психолог Филип Зимбардо скончался в возрасте 91 года в своем доме в Сан-Франциско. Об этом сообщил Стэнфордский университет, в котором Зимбардо преподавал с 1968 года.

Уточняется, что один из самых известных психологов мира умер 14 октября, однако причины его смерти не указываются.

Исследования Зимбардо помогали понять, как социальные ситуации формируют поведение людей. Он наиболее известен своим противоречивым исследованием 1971 года, Стэнфордским тюремным экспериментом, с У. Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе. Исследование, направленное на изучение психологических переживаний тюремного заключения, выявило шокирующую степень, в которой обстоятельства могут изменить поведение человека. По сей день оно используется в качестве примера на занятиях по психологии, чтобы подчеркнуть как психологию зла, так и этику проведения психологических исследований с участием людей.

В рамках эксперимента Зимбардо разделил 24 студента колледжа на «охранников» и «заключенных», живших в условной тюрьме. Эксперимент должен был длиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям: каждый третий «охранник» обнаружил садистские наклонности, а двоих «заключенных» пришлось исключить из эксперимента из-за сильной моральной травмы.

Впрочем, исследования Зимбардо выходили далеко за рамки тюремного эксперимента. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру он изучал такие темы, как убеждение, изменение отношения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, временную перспективу, альтруизм и сострадание.

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ПО ТЕМЕ
Филип Зимбардо Смерть Стэнфордский эксперимент Тюрьма
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