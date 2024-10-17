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Происшествия Катер затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном

Катер затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном

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2 комментария

Небольшой катер частично затонул рядом с Кашином мостом в Петербурге вечером 17 октября. На борту было три человека.

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В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что ближе к десяти часам вечера катер столкнулся с понтоном, который капитан не увидел в тени от моста. Судно получило пробоину и начало тонуть. Водитель и двое пассажиров выбрались на берег сами.

Фото с места аварии сделал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, затонула большая часть лодки, над поверхностью воды торчит только нос судна.

Транспортный СК по региону пишет, что катер врезался в опору моста.

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Комментарии
2
iliy
41 минута
Навигация же уже закрыта. Какой катер? Какие пассажиры?
Ипсилон Ц
46 минут
ну вот при наличии бортового компьютера катера можно эти понтоны там отобразить и несложным скрипом алармировать при сближении. это если картографию развивать, что важно.. сонар наверное тоже справится подключённый к бортовому компьютеру
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