Катер затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном

Небольшой катер частично затонул рядом с Кашином мостом в Петербурге вечером 17 октября. На борту было три человека.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что ближе к десяти часам вечера катер столкнулся с понтоном, который капитан не увидел в тени от моста. Судно получило пробоину и начало тонуть. Водитель и двое пассажиров выбрались на берег сами.
Фото с места аварии сделал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, затонула большая часть лодки, над поверхностью воды торчит только нос судна.
Транспортный СК по региону пишет, что катер врезался в опору моста.
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