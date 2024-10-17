«Итог — страны не стало». Володин рассказал о связи фильма «Интердевочка» с распадом СССР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин порассуждал о причинах распада Советского Союза. Он полагает, что вина в том числе лежит на фильме режиссёра Петра Тодоровского «Интердевочка». Мнение Володина прозвучало во время пленарного заседания, на котором обсуждался законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Трансляцию 17 октября вело «Дума ТВ».

«А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК КПСС, в 89-м году, вышел фильм „Интердевочка“. Все рукоплескали. Очереди в кинотеатр. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог — страны не стало», — сказал Володин.

«А потом самая популярная, профессией не назову, понимаем, о чем речь идет, да? А кто это все сделал? Государство. Государство!» — заключил спикер Госдумы.

В фильме «Интердевочка» рассказывается история валютной проститутки, которая мечтает выйти замуж за иностранца, уехать за границу и стать респектабельной дамой. Но достигнув своей мечты, главная героиня понимает, что все-таки не смогла обрести счастье.

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри депутаты Госдумы приняли в первом чтении. «За» проголосовали 388 человек, против и воздержавшихся не было.