Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, приняли депутаты Госдумы в первом чтении 17 октября. Запрет в том числе касается кино и рекламы. Подробности в телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«За» проголосовали 388 человек, против и воздержавшихся не было.

«Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — уточнил Володин.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещенной на сайте Госдумы, сейчас в интернете существует большое количество пабликов, которые демонстрируют «агрессивное отношение» к беременным женщинам, матерям, отцам, детям и многодетным семьям.

За публичные призывы к отказу рожать детей законопроектом предусмотрены штрафы. Обычным гражданам, пропагандирующим подобную идеологию, придется заплатить до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма увеличена в два раза — штраф может достичь 800 тысяч рублей. Больше всего за призывы к отказу от деторождения будут наказывать юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

«Решение — рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — подчеркнул Володин. По его мнению, в этом вопросе никакого давления на женщину быть не должно.

Законопроект авторства депутатов «Единой России» о запрете пропаганды чайлдфри был внесен на рассмотрение в Госдуму 25 сентября. К деструктивным — то есть требующим удаления — относятся контент и продукция, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.

Свою подпись под законопроектом поставила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди его соавторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.