Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 774мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Костыгин — о деле «Юлмарта»
Прогнозы на бюджет Петербурга
Когда включат отопление
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Володин заявил, что решение женщины не рожать детей не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри

Володин заявил, что решение женщины не рожать детей не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри

655
6 комментариев

Решение женщины не рожать ребенка не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри. Речь идет именно о запрете распространять идеологию отказа от деторождения, рассказал 30 сентября журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Желание женщины не становиться матерью закон затрагивать не будет, пишет РИА Новости. Но, по его словам, без подобного запрета демографическую проблему не решить. Он добавил, что идеологию чайлдфри «продвигают американцы».

«У нас страна огромная, их (США) идеология опасна. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — отметил председатель Госдумы.

Законопроект авторства депутатов «Единой России» о запрете пропаганды чайлдфри был внесен на рассмотрение в Госдуму 25 сентября. К деструктивным — то есть требующим удаления — относятся контент и продукция, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.

Свою подпись под законопроектом поставила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди его соавторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.

Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц, рассказал во вторник, 24 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Антти Лахтанен
17 минут
Дышать ещё можно? И не рожать дамам пока не запрещено? И на том спасибо)
cron
10 минут
Никто так не пропагандирует чайлдфри, как наша Госдума, предеседателем которой Володин и является. Создать в стране такой бесперспективняк в отношении будущего детей - это постараться надо.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Новости компаний
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04