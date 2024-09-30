Володин заявил, что решение женщины не рожать детей не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри

Решение женщины не рожать ребенка не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри. Речь идет именно о запрете распространять идеологию отказа от деторождения, рассказал 30 сентября журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.



Володин отметил, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Желание женщины не становиться матерью закон затрагивать не будет, пишет РИА Новости. Но, по его словам, без подобного запрета демографическую проблему не решить. Он добавил, что идеологию чайлдфри «продвигают американцы».



«У нас страна огромная, их (США) идеология опасна. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — отметил председатель Госдумы.



Законопроект авторства депутатов «Единой России» о запрете пропаганды чайлдфри был внесен на рассмотрение в Госдуму 25 сентября. К деструктивным — то есть требующим удаления — относятся контент и продукция, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.



Свою подпись под законопроектом поставила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди его соавторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.



Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц, рассказал во вторник, 24 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

