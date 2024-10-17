Зеленский готовится представить «план победы» в Брюсселе. К нему уже есть вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский готовится презентовать «план победы» перед лидерами стран-участниц ЕС на встрече Евросовета. На пресс-подходе у журналистов возникли вопросы к содержанию документа украинского лидера. Одна из претензий — непонимание того, что должен сделать Киев в ответ на выполнение Западом прописанных пунктов.

Зеленский в ходе общения с журналистами снова попросил у европейских стран передачи замороженных активов РФ. Деньги пойдут на производство беспилотников и систем РЭБ.

«Деньги из российских активов нам очень нужны для внутреннего производства», — заявил президент Украины, слова которого 17 октября приводят РИА Новости.

Также журналисты спросили Зеленского о том, что сама Украина станет делать в рамках «плана победы». Сейчас в документе содержатся требования к странам Запада о предоставлении вооружения, размещении ракетных комплексов и еще несколько пунктов, однако не прописано, что Киев собирается делать со своей стороны. По словам президента Украины, его страна «делает самую тяжелую работу» по защите «свободы Европы».

«Что касается плана победы: во-первых, мы сделали его не для критиков…», — заявил Зеленский.

Впервые публично «план победы» Зеленский представил 16 октября в Верховной раде. Согласно нему, Украина должна вступить в НАТО еще до окончания конфликта. Оборону страны предлагается укрепить «точечными операциями», а также размещением на территории государства «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

«План победы» также содержит «секретные приложения», где якобы уточняется, какое оружие должно быть передано Украине и в каких количествах.

Некоторые лидеры стран Евросоюза уже успели ознакомиться с документом. Многие из них считают, что его нужно доработать.