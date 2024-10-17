В Москве арестовали экс-гендиректора нижегородского НИИ, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве с отмыванием

Суд в Москве арестовал Игоря Есина — бывшего генерального директора и акционера АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК), расположенного в Нижегородской области. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 17 октября.

Есин останется под стражей до 7 декабря. Несмотря на то, что защита бывшего гендиректора просила о домашнем аресте, суд отправил его в изолятор, посчитав, что обвиняемый может повлиять на следствие, уничтожить улики и скрыться.

Расследование по делу Игоря Есина связано с делом обвиняемого в мошенничестве бывшего генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» и экс-главы совета директоров ОАО «Аммоний» Рината Ханбикова. Так, нижегородский НИИК строил и проводил все ремонтные работы на заводе «Аммоний» с 2010 по 2016 год. По версии следствия, по распоряжению Ханбикова у завода и его «дочки» было похищено порядка 246,4 миллиона рублей за пять лет.

Также в деле фигурирует еще один эпизод. В материалах дела говорится, что в 2017 году НИИК заключил якобы заведомо убыточный договор с компанией «Метафракс Кемикалс» на строительство химического завода в Пермском крае. Оказалось, что часть расходов была неправомерно возложена на институт, который сам привлек в проект около 1,6 миллиарда рублей заемных средств. Контракт между организациями был заключен по установленной цене, и «Метафракс Кемикалс» не стал платить почти 2,5 миллиарда рублей дополнительных расходов.

Вскоре НИИК стал банкротом из-за общей суммы долга более 2 миллиардов рублей. Институт выкупила группа компаний Novaroll, и прошла процедура замещения активов должника. В 2022 году был подан иск на банкротство Игоря Есина, однако суд отказал. С бизнесмена взыскали более 400 миллионов рублей по кредитам НИИК и «ТИКО-Пластик», гендиректором которых он являлся.