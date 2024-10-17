Бывший главный нарколог Минздрава Брюн получил семь лет по делу о мошенничестве с поставками тест-систем

Бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве с тендерами на поставку тест-систем. Решение принял Кузьминский районный суд Москвы, сообщает прокуратура Москвы 17 октября.

Источник: Прокуратура Москвы

Брюну назначили штраф в размере 850 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года, уточняет РБК. Обвинение просило для Брюна 8 лет лишения свободы.

Брюна и его сообщника признали виновными в хищениях через подконтрольные фирмы. Средства были похищены у департамента здравоохранения Москвы благодаря поставкам тест-систем на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. Ущерб оценивается в 138 миллионов рублей. Задержали бывшего главного нарколога в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей.

Экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года колонии, экс-начальница отдела МНПЦ наркологии по проведению торгов Людмила Еременкина получила 6 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей, и генерального директора ООО «Микротехнологии» Сергея Васильева суд приговорил к шести годам лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей.