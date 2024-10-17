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Общество Количество доноров крови в России достигло десятилетнего максимума: уже более миллиона

Количество доноров крови в России достигло десятилетнего максимума: уже более миллиона

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С начала 2024 года общее количество доноров крови в России выросло относительно того же периода прошлого года на 1,88%, или на 19 996 человек. Об этом сообщил представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передают «Ведомости» 17 октября.

Всего за минувшие семь месяцев кровь в стране сдали более миллиона человек. Такими темпами к концу года число доноров достигнет 10 на тысячу человек. Показатель станет максимальным с 2014 года, когда доноров насчитывалось 1,61 млн человек, или 11 на тысячу граждан.

По мнению экспертов, всплеск донорской активности зачастую связан с экстренными ситуациями. В этом году большую роль в добровольной сдаче крови сыграл в том числе теракт в подмосковном «Крокус сити холле», произошедший в марте этого года.

Отметим, что сдача крови для взрослого здорового человека безопасна и не наносит вреда организму — надо только ознакомиться с противопоказаниями и проконсультироваться с врачом. Переливания крови позволяют бороться с кровотечениями и шоком, лечить многие заболевания, проводить сложнейшие хирургические, операции на сердце, легких и крупных сосудах. Чтобы полностью обеспечить достаточное количество крови для всех медицинских нужд, по данным ВОЗ, в России должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей.

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