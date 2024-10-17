РИА: «Ветераны России» просят отказать Shaman в регистрации знака «Я русский»

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к руководителю Роспатента Юрию Зубову с просьбой отказать Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на сообщение активистов.

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России», — говорится в сообщении.

«Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», — подчеркивают ветераны.

По их мнению, регистрация такого товарного знака может привести к коммерциализации понятий, которые лежат в основе национальной идентичности и культурного наследия страны, «противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа». Патриотизм — это не бизнес и не маркетинговый инструмент, настаивают «Ветераны России».

Заслуженный артист РФ Shaman, напомним, 12 октября подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием может выпускать вино, водку, ликер и другой алкоголь, парфюмерию и различные косметические средства, например блестки для тела и блеск для губ. Сам он объяснил, что сейчас на маркетплейсах продается большое количество товара с его изображением, псевдонимом или цитатой, и эта продукция — «низкокачественный ширпотреб».