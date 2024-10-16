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Общество Shaman хочет зарегистрировать товарный знак «Я русский». Певец подал заявку в Роспатент

Shaman хочет зарегистрировать товарный знак «Я русский». Певец подал заявку в Роспатент

2 046
25 комментариев

Певец Shaman подал заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский». Одна из заявок подана на класс регистрации международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в себя вино и крепкий алкоголь. Об этом 16 октября сообщает РБК со ссылкой на базу федеральной службы.

Как уточняет РБК, Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, подал заявку на 33-й класс МКТУ. В него входят сидр, вино и ликеры, а также крепкий алкоголь — например, виски и водка. Вторая заявка была подана в Роспатент на класс МКТУ, позволяющий закрепить за собой определенный товарный знак на весьма разноплановую продукцию, в том числе косметику.

Ранее были зафиксированы случаи, когда название песни «Я русский» использовали в качестве бренда, пояснили изданию в пресс-службе артиста. Заявки на регистрацию товарного знака были поданы для того, чтобы избежать несанкционированное использование в дальнейшем. О возможном бизнесе «пока говорить рано», подчеркивают представители Дронова.

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Комментарии
26
гастарбайтер
2 часа
Какой он русский? У него даже погоняло - на латинице...
265101847
2 часа
Блин, маразм крепчал и танки наши быстры. То есть, после того, как он зарегистрирует товарный знак, всем нам (русским) придётся ему башлять?!! Ну такого маразма нигде нет и не было и не будет!
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