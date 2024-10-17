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Происшествия Житель Кузбасса похитил мусорные баки в одном городе, чтобы установить в родном

Житель Кузбасса похитил мусорные баки в одном городе, чтобы установить в родном

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3 комментария

В Кузбассе житель Новокузнецка установил на улицах родного города дополнительные контейнеры для мусора. Их он украл из другого города. Об этом в среду, 16 октября, рассказала местная полиция.

Монтажник строительной компании воспользовался служебным автомобилем с краном-манипулятором. Он приезжал в соседний Прокопьевск, откуда забрал 4 контейнера. Представители УК обратились в полицию. Их ущерб составил более 160 тысяч рублей.

В Новокузнецке мужчина расставил мусорные контейнеры на свое усмотрение. Один из них оказался на придомовой территории по месту жительства.

«Там, где я вижу, мало баков. Люди валят мусор на улицы», — рассказал новокузнечанин полиции.

Мусорные контейнеры возвратили обратно. В отношении жителя Новокузнецка возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Кузбасс Мусорные контейнеры Кража
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Комментарии
3
iamback
55 минут
А обслуживать он их самостоятельно собирался?
васисуалий
39 минут
Кража считается оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, независимо от того, удалось ли ему реализовать эту возможность или нет.
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