Житель Кузбасса похитил мусорные баки в одном городе, чтобы установить в родном

В Кузбассе житель Новокузнецка установил на улицах родного города дополнительные контейнеры для мусора. Их он украл из другого города. Об этом в среду, 16 октября, рассказала местная полиция.

Источник: Полиция Кузбасса







Монтажник строительной компании воспользовался служебным автомобилем с краном-манипулятором. Он приезжал в соседний Прокопьевск, откуда забрал 4 контейнера. Представители УК обратились в полицию. Их ущерб составил более 160 тысяч рублей.

В Новокузнецке мужчина расставил мусорные контейнеры на свое усмотрение. Один из них оказался на придомовой территории по месту жительства.

«Там, где я вижу, мало баков. Люди валят мусор на улицы», — рассказал новокузнечанин полиции.

Мусорные контейнеры возвратили обратно. В отношении жителя Новокузнецка возбуждено уголовное дело по статье «Кража».