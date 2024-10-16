«Водкой спаивать Собчак и Милонова я не собираюсь»: Shaman — о регистрации товарного знака «Я русский»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подал документы на регистрацию бренда «Я русский» по некоторым категориям товаров. Эту информацию подтвердил «Фонтанке» пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский.

Сделано это было, как сообщается, в первую очередь, для защиты репутации артиста — к певцу «постоянно обращаются» предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Именно для того чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использовать название популярной песни на товарах, и понадобилась регистрация товарного знака.

Shaman признался, что за два года песня «Я русский» стала «настоящим брендом», а не просто хитом. Как оказалось, востребована она не только у поклонников артиста, но и у тех, кто хочет нажиться на популярности Ярослава Дронова.

«Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено моё фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт», — уточнил певец. Он подчеркнул, что на данный момент на различных маркетплейсах продается большое количество товара с его изображением или же с надписью его псевдонима. Однако Shaman назвал эту продукцию «низкокачественным ширпотребом».

После того, как днем 16 октября стало известно, что Ярослав Дронов подал заявки в Роспатент, реакция общественности не заставила себя ждать. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своих соцсетях высказала опасения по поводу того, что Shaman сейчас «регистрирует марку водки». Также комментарий ряду СМИ по поводу происходящего дал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, якобы Дронов сейчас может начать производить «антирусский напиток». Shaman ответил на такие высказывания достаточно однозначно.

«Никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня <…> хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня <…> скандал», — заключил артист.

О том, что Shaman подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в среду днем сообщило РБК со ссылкой на базу Роспатента. Информагентство уточнило, что Дронов подал заявку на 33 класс регистрации международной классификации товаров и услуг. Этот класс включает в себя ликеры, сидр, вино и крепкий алкоголь — такой как водка и виски. Вторая заявка была подана на класс МКТУ, закрепляющий товарный знак на продукцию, связанную в том числе с косметикой.

Пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский подчеркнул, что о построении какого-либо бизнеса говорить «пока рано». Сейчас Shaman, по словам его представителя, полностью погружен в творчество.