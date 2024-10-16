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Технологии Prada и Axiom Space разработали скафандр для высадки на Луну в 2026 году

Prada и Axiom Space разработали скафандр для высадки на Луну в 2026 году

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На Международном конгрессе по астронавтике в Милане (Италия) компании Axiom Space и Prada впервые представили летную конструкцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), который будет использоваться для высадки на Луну в рамках миссии NASA Artemis III, намеченной на 2026 год. Об этом 16 октября сообщается на сайте Axiom Space.

Изначально скафандр был выполнен в фирменных цветах Axiom: синем, чёрном и оранжевом. Сегодня же публике представлен финальный белый вариант.

«Наши команды переосмыслили разработку скафандров, открыв новые пути к инновационным решениям и применив современный подход к проектированию для AxEMU», — сказал Мэтт Ондлер, президент Axiom Space. «Мы сломали шаблон. Партнерство Axiom Space — Prada установило новую основополагающую модель для межотраслевого сотрудничества, еще больше расширяя возможности коммерческого космоса».

Скафандр будет изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремально высоких температур и лунной пыли. AxEMU позволит астронавтам находиться в открытом космосе не менее 8 часов и подойдет обоим полам: в миссии Artemis III на Луне впервые поучаствует женщина.

Axiom Space — ведущий поставщик услуг пилотируемых космических полетов и разработчик космической инфраструктуры для человека. Компания осуществляет сквозные миссии на МКС, одновременно разрабатывая ее преемницу, станцию ​​Axiom, и создавая скафандры следующего поколения для низкой околоземной орбиты, Луны и других объектов.

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Axiom Space Prada Скафандр Высадка на Луну AxEMU NASA Artemis III
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