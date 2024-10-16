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Общество Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе App Store

Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе App Store

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Часть пользователей по всему миру столкнулась с проблемами в работе App Store. Они не могут скачать ни одного приложения из магазина.

Согласно сервису Downdetector, к 19:00 по мск на сбои в работе сервиса пожаловались около 600 человек. Они не могут скачать ни одно предложение — после клика по значку загрузки иконка обновляется и возвращается в исходное состояние.

Кроме того, пользователи сталкиваются с проблемами в работе iTunes, Apple Music и Apple Pay. Что стало причиной неполадок — неизвестно.

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