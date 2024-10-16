МВД: мошенники начали воровать аккаунты в Telegram, прикидываясь его техподдержкой

Как рассказали 16 октября в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, злоумышленники, представляясь службой поддержки Telegram, сообщают пользователю, что поступила заявка на удаление его аккаунта. После этого они просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ.

В полиции напоминают, что в Telegram нет функционала для подачи «заявки на удаление аккаунта». И служба поддержки мессенджера подобных уведомлений не отправляет. Поэтому никаких кодов неизвестным лицам называть не надо.