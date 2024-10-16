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Бизнес Глава «Сбербанка» объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

Глава «Сбербанка» объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

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8 комментариев

«Почта России» изначально оказалась в неравных условиях с маркетплейсами. Об этом во время пленарной дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заявил 16 октября глава «Сбербанка» Герман Греф.

По его словам, «Почта России» проиграла конкурентную борьбу многим маркетплейсам, однако для нее изначально были установлены гораздо более жесткие ограничения. «Если сравнить регулирование для „Почты России“, то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — цитирует Грефа ТАСС.

Глава «Сбербанка» считает, что нужно было поставить всех в равные условия, но не «навесив» на других участников рынка такие же «гири», а напротив, «освободить традиционного игрока». По его словам, почте тяжело вырваться из своей исторической роли и модели бизнеса из-за законодательных ограничений. Например, у нее много ограничений на растаможку товаров, также почта не имеет права привлекать для доставки самозанятых, передает РБК.

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Комментарии
8
Snow*
1 час
таки понятно почему проиграли. Всего-навсего у ПР была монополия на рынке, огромная сеть собственных отделений в каждом уголке, опыт работы несколько десятков лет и государственные преференции. Понятно что тут любой проиграет.
282694747
1 час
Почта должна заниматься почтой а не выделоваться
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