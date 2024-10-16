Глава «Сбербанка» объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

«Почта России» изначально оказалась в неравных условиях с маркетплейсами. Об этом во время пленарной дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заявил 16 октября глава «Сбербанка» Герман Греф.

По его словам, «Почта России» проиграла конкурентную борьбу многим маркетплейсам, однако для нее изначально были установлены гораздо более жесткие ограничения. «Если сравнить регулирование для „Почты России“, то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — цитирует Грефа ТАСС.

Глава «Сбербанка» считает, что нужно было поставить всех в равные условия, но не «навесив» на других участников рынка такие же «гири», а напротив, «освободить традиционного игрока». По его словам, почте тяжело вырваться из своей исторической роли и модели бизнеса из-за законодательных ограничений. Например, у нее много ограничений на растаможку товаров, также почта не имеет права привлекать для доставки самозанятых, передает РБК.