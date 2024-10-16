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Происшествия В 300 миллионов рублей оценены арестованные счета и недвижимость генерал-лейтенанта Кузнецова

В 300 миллионов рублей оценены арестованные счета и недвижимость генерал-лейтенанта Кузнецова

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10 комментариев

Арестованы банковские счета и недвижимость генерал-лейтента Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Активы экс-начальника управления кадров Минобороны РФ оценены в 300 миллионов рублей. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Следствие оценило всё арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей. Назначено проведение таких новых экспертиз, как финансово-экономические и бухгалтерские», — уточняет информагентство.

Речь идет о шести объектах недвижимости и 29 банковских счетах самого Кузнецова и его родственников, передает ТАСС. Арестованная недвижимость находится в Красногорске, Истринском районе, Москве и Краснодаре. Среди объектов — земельные участки, дома и квартира.

Также ТАСС со ссылкой на материалы суда сообщает, что следствие по делу Юрия Кузнецова продлили до января 2025 года.

Ранее суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны. Она расположена в ЖК бизнес-класса около Рублевского шоссе. Примерная стоимость такого жилья — 50 миллионов рублей.

Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в мае текущего года арестовал 235-й гарнизонный военный суд. По данным следствия, краснодарский предприниматель Лева Мартиросян сам передавал взятку Кузнецову. Бизнесмен настаивает на своей невиновности. Экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о том, кто такой Юрий Кузнецов, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
10
Слава России!
2 часа
цирк для пролов
VKuser15335355
2 часа
Опять экс? Какой смысл экс начальников тормошить? А смысл может быть только один - показуха.
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