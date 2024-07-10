«Для меня это является коммерческим проектом, я зарабатывал деньги»: фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны не признал вину

Предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян лично передал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на общую сумму более 30,5 миллиона рублей. Такую версию следствия, озвученную в Басманном суде 10 июля, приводит ТАСС.
В среду в суде рассматривалось ходатайство СК о продлении срока ареста на три месяца в отношении Мартиросяна, который проходит по делу главного кадровика Минобороны как предполагаемый взяткодатель.
Предприниматель по-прежнему настаивает на своей невиновности. Его защита попросила суд избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
По словам Мартиросяна, он был готов сотрудничать со следствием с первой минуты своего задержания.
«Мне скрываться негде», — заявил он и добавил, что «чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела».
По поводу взятки он сказал следующее: «Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги».
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован