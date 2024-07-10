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    «Для меня это является коммерческим проектом, я зарабатывал деньги»: фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны не признал вину

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    4 комментария

    Предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян лично передал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на общую сумму более 30,5 миллиона рублей. Такую версию следствия, озвученную в Басманном суде 10 июля, приводит ТАСС.

    В среду в суде рассматривалось ходатайство СК о продлении срока ареста на три месяца в отношении Мартиросяна, который проходит по делу главного кадровика Минобороны как предполагаемый взяткодатель.

    Предприниматель по-прежнему настаивает на своей невиновности. Его защита попросила суд избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

    По словам Мартиросяна, он был готов сотрудничать со следствием с первой минуты своего задержания.

    «Мне скрываться негде», — заявил он и добавил, что «чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела».

    По поводу взятки он сказал следующее: «Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги».

    Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 235-м гарнизонным военным судом. В ходе обысков дома у Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 миллионов рублей — в рублях и валюте. При этом помимо военной службы в биографии Юрия Кузнецова не замечены следы предпринимательской деятельности. По данным «Фонтанки», взятка связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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    Юрий КузнецовКадровик минобороныВзяткаЛева МартиросянБасманный суд
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    Комментарии 4

    28024171710 Июл 2024 в 21:33
    Слишком много жирных котов.
    +0−0
    Виктор Ерёмин10 Июл 2024 в 21:31
    Новости феодального государства, как говаривал Алексей...
    +3−0
    25346053110 Июл 2024 в 21:17
    А сколько тогда у полковников Путина?
    +2−0
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