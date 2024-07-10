«Для меня это является коммерческим проектом, я зарабатывал деньги»: фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны не признал вину

Предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян лично передал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на общую сумму более 30,5 миллиона рублей. Такую версию следствия, озвученную в Басманном суде 10 июля, приводит ТАСС.

В среду в суде рассматривалось ходатайство СК о продлении срока ареста на три месяца в отношении Мартиросяна, который проходит по делу главного кадровика Минобороны как предполагаемый взяткодатель.