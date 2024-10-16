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Происшествия Женщина измазала кетчупом иконы в храме в Астрахани

Женщина измазала кетчупом иконы в храме в Астрахани

Жительница Астрахани пошла по следам скандальных экоактивистов и перепачкала продуктами питания православные иконы в храме. Поступок она объяснила душевной травмой.

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5 комментариев

В полицию Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора о том, что неизвестный осквернил две иконы в храме, сообщает 16 октября «МВД Медиа». На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер, полицейские установили, что днем 8 октября в помещение храма вошла женщина и незаметно для других измазала кетчупом иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери.

Правоохранители установили личность дамы с записи. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Женщину задержали. В разговоре с полицией она созналась в содеянном, но внятно объяснить свои мотивы не смогла, ссылаясь на душевную травму.

Собранные оперативниками материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Астрахань Осквернение храмов
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Комментарии
5
Панкихой
45 минут
Иконы создают уют.
282554117
30 минут
может она еще и радужная
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