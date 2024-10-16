Женщина измазала кетчупом иконы в храме в Астрахани

В полицию Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора о том, что неизвестный осквернил две иконы в храме, сообщает 16 октября «МВД Медиа». На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер, полицейские установили, что днем 8 октября в помещение храма вошла женщина и незаметно для других измазала кетчупом иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери.

Правоохранители установили личность дамы с записи. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Женщину задержали. В разговоре с полицией она созналась в содеянном, но внятно объяснить свои мотивы не смогла, ссылаясь на душевную травму.

Собранные оперативниками материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.