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Общество У нас «беспрецедентно доступное» образование. В Минобрнауки объяснили, почему в вузах такие высокие цены на обучения

У нас «беспрецедентно доступное» образование. В Минобрнауки объяснили, почему в вузах такие высокие цены на обучения

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3 комментария

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил с 2025 года не выдавать образовательные кредиты на две укрупненные группы специальностей — экономика и управление, юриспруденция, передает ТАСС 15 октября.

Фальков заявил, что пока образовательные кредиты дают на все направления «без исключения». По его мнению, такие кредиты нужно давать на технические, естественнонаучные, педагогические и медицинские направления, а на экономические и юридические — нет. «У нас зашкаливающее количество такого рода специалистов», — объяснил Фальков.

Также глава министерства прокомментировал высокие цены на обучения в вузах. Он подчеркнул, что это точечная проблема в отдельно взятых университетах, а на первый курс стоимость обучения не может быть проиндексирована больше, чем на уровень инфляции. «Фонтанка» рассказывала о росте стоимости учебы в Петербурге — в ряде университетов цены подняли на 15-17%.

Валерий Фальков также заявил, что в России в этому году наблюдается «беспрецедентная доступность высшего образования». По статистике Минобрнауки, 69,5% выпускников могут получить высшее образование бесплатно. Напомним, что в этом году сразу в нескольких вузах Петербурга на отдельных факультетах все бюджетные места заняли олимпиадники и льготники, а в московском медицинском им. И. М. Сеченова победителей и призеров оказалось больше, чем мест.

О том, как и под какой процент можно получить образовательный кредит, читайте в тексте «Фонтанки».

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Валерий Фальков Минобрнауки Образование Кредиты
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Комментарии
3
Слава России!
11 минут
лапти с ним поделился свежим снегом?
Сила в Правде!!
34 минуты
а на выходе способны делать только жигули. хе-хе.
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