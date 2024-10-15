Володин: «Правительственный час» по вопросам миграционной политики планируется перенести с декабря на март

«Правительственный час» по вопросам миграционной политики планируется перенести с декабря на март следующего года. Об этом 15 октября заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера, изменение даты проведения предложат завтра на Совете Думы.

«Важно посмотреть правоприменительную практику по тем законам в сфере противодействия нелегальной миграции, которые к этому моменту вступят в силу», — объяснил Володин перенос «Правительственного часа» на три месяца. По его словам, к марту уже получится ее «проанализировать».

«Надеемся на диалог с правительством, чтобы донастроить модель регулирования миграционной политики в разных сферах», — добавил председатель ГД.

Правительственный час — время на заседании парламента, отведённое для ответов членов правительства и должностных лиц на вопросы депутатов. Одна из форм осуществления парламентского контроля.

Ранее Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года.