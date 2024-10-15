Кокаин на 3 млрд в ящике из-под манго. Суд зарегистрировал уголовное дело о необычной посылке из Перу

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржцев, которые приняли партию кокаина из Перу на 3 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов 15 октября. Наркотики были спрятаны в контейнере для манго.

По данным обвинения, в конце февраля 2023 года кокаин, упакованный в 200 брикетов, был доставлен на территорию России из Перу. Чтобы спрятать товар, соучастники предварительно купили 5 544 ящика манго и спрятали наркотики в полости между крышей и обшивкой потолка контейнера.

Когда контейнер прибыл в Петербург, манго выгрузили на овощебазу на Софийской, а пустой контейнер отправился в промзону в поселке Металлострой. Принимали товар, по данным обвинения, двое петербуржцев — Дмитрий Антипов и Александр Марков. В марте 2023 года фигурантов задержала полиция, когда те доставали кокаин из тайника. В апреле суд отправил петербуржцев под стражу. Генпрокуратура передала дело в суд в 10 октября.

Марков и Антипов обвиняются в подготовке к совершению преступления и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ). По данным обвинения, петербуржцы приняли товар на сумму порядка 3 млрд рублей.

Оба фигуранта вину не признают. Судебное заседание пока не назначено.