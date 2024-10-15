Под Петербургом женщине стреляли в лицо

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели в больницу 44-летнюю жительницу Гатчинского района Ленобласти. Женщина настаивает, что в нее стрелял муж.
Вечером в понедельник она обратилась в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу — там у нее подтвердили инородное тело в мягких тканях лобной области. В удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи она отпущена. С ее слов, ее дома избил муж, а затем выстрелил в лицо из пневматического пистолета.
Супруг пока не задержан, проводится проверка.
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