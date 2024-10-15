Под Петербургом женщине стреляли в лицо

Вечером в понедельник она обратилась в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу — там у нее подтвердили инородное тело в мягких тканях лобной области. В удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи она отпущена. С ее слов, ее дома избил муж, а затем выстрелил в лицо из пневматического пистолета.