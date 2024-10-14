Кронверкскую набережную сузят до весны, а набережную Грибоедова — до середины лета

Адмиралтейский район

С 15 октября 2024 года по 30 июня 2025 года ограничат движение по набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта. Водителей там потеснят для размещения временных ограждений.

Источник: ГАТИ Петербурга







Василеостровский район

С 16 октября по 8 ноября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по Наличному мосту через Смоленку.

Источник: ГАТИ Петербурга







А с 15 октября 2024 года по 18 июля 2025 года будет ограничено движение и по набережной Смоленки — на участке от 8–9-й линий В. О. до 6–7-й линий В. О. Там разместят временное ограждение.

Источник: ГАТИ Петербурга







Красногвардейский район

С 16 октября 2024 года по 15 января 2025 года из-за временного ограждения будет ограничен проезд по улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей.

Источник: ГАТИ Петербурга







Московский район

С 16 октября по 4 ноября для реконструкции канализационной сети ограничат движение по Черниговской улице от дома 17, строение 1, до улицы Булавского. Проезд в направлении от дома 17 к улице Булавского будет закрыт. Объезд предусмотрен по Рыбинской улице, набережной Обводного канала, Заозерной и Черниговской улицам, Московскому и Лиговскому проспектам, Ново-Рыбинской и Киевской улицам.

Источник: ГАТИ Петербурга







Петроградский район

С 16 октября 2024 года по 15 июня 2025 года из-за размещения временного ограждения будет ограничен проезд по улице Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева.

Источник: ГАТИ Петербурга







С 16 октября 2024 года по 19 мая 2025 года в связи со строительством временного моста ограничат движение по Кронверкской набережной от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта. Напомним, что на ремонт уходит Кронверкский мост. На время работ будет действовать мост-дублер.

Источник: ГАТИ Петербурга







Петродворцовый район

Для строительства автомобильной дороги в Петергофе с 16 октября по 21 ноября ограничат движение по Луизинской улице у пересечения с улицей Юты Бондаровской, а с 17 октября по 20 ноября закроют участок улицы Юты Бондаровской от Луизинской улицы до улицы Володи Дубинина. Объехать можно будет по Луизинской улице, Сашинской дороге и улице Луизино.

Источник: ГАТИ Петербурга







Пушкинский район

В Шушарах с 16 октября 2024 года по 31 мая 2025 года из-за временных ограждений закроют движение по Детскосельскому сквозному проезду по автодороге от Московского шоссе до Центральной улицы. Объезд предусмотрен по Центральной улице, Колпинскому шоссе, Новодеревенской улице, Удаловской улице и Московскому шоссе.

Источник: ГАТИ Петербурга







Центральный район

С 16 по 30 октября для строительства газопровода перекроют 8-ю Советскую улицу от Кирилловской улицы до Новгородской улицы, включая перекресток с Кирилловской улицей. Объехать можно будет по Новгородской, Старорусской, Мытнинской и 10-й Советской улицам.

Источник: ГАТИ Петербурга





