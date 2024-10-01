Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 769мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Откуда в Петербурге гололед
Дело врачей: проведено 50 обысков
Когда дадут тепло
Умер Вячеслав Добрынин
Осенний призыв начался
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Кронверкский мост на ремонте. Рядом строят дублер

Кронверкский мост на ремонте. Рядом строят дублер

1 620
Написать комментарий

1 из 11

В Петербурге начали возводить мост-дублер Кронверкского моста. Последний закрыли на долгожданную реставрацию, которая продлится до апреля 2025 года.

Кронверкский мост — один из двух мостов, ведущих к Петропавловской крепости. За годы эксплуатации он сильно обветшал. Как рассказывала «Фонтанка», в 1976 году его грузоподъемность ограничили до 6 тонн, а через два года мост отремонтировали, настелив металлические балки и добавив разделение на пешеходную и проезжую части.

В 2015 году состояние Кронверкского моста признали аварийным, поэтому объект закрыли на ремонт, а снова открыли только год спустя.

В 2020 году профильные ведомства снова заговорили о необходимости ремонта переправы. Тендер на капремонт был объявлен в 2023 году, писало РИА Новости.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45