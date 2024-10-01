Кронверкский мост на ремонте. Рядом строят дублер

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







1 из 11 Источник: Михаил Огнев / Фонтанка.ру

В Петербурге начали возводить мост-дублер Кронверкского моста. Последний закрыли на долгожданную реставрацию, которая продлится до апреля 2025 года.

Кронверкский мост — один из двух мостов, ведущих к Петропавловской крепости. За годы эксплуатации он сильно обветшал. Как рассказывала «Фонтанка», в 1976 году его грузоподъемность ограничили до 6 тонн, а через два года мост отремонтировали, настелив металлические балки и добавив разделение на пешеходную и проезжую части.

В 2015 году состояние Кронверкского моста признали аварийным, поэтому объект закрыли на ремонт, а снова открыли только год спустя.

В 2020 году профильные ведомства снова заговорили о необходимости ремонта переправы. Тендер на капремонт был объявлен в 2023 году, писало РИА Новости.