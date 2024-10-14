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Авто Водителей, которые прячут госномера, будут лишать прав на срок до полутора лет

Водителей, которые прячут госномера, будут лишать прав на срок до полутора лет

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7 комментариев

Сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях будет наказываться лишением прав на срок от года до полутора. Закон, ужесточающий ответственность за спрятанные автономера, подписал президент России Владимир Путин. Документ 14 октября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из текста следует, что расстаться с водительским удостоверением на срок от года до полутора лет придется за использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его. Само устройство конфискуют. Повторное нарушение также будет наказываться лишением прав на тот же срок.

Ранее за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозило предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них или же намеренное сокрытие назначался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

В Петербурге проблема сокрытия госномеров особенно актуальна в зоне платной парковки. Пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев», то есть машин с закрытыми или снятыми номерами. Пешие инспекторы начали мониторить петербургские платные парковки в феврале 2023 года.

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Комментарии
8
282799367
26 минут
Не совсем корректно называть "зайцами" тех, кто всего лишь пытается не платить вымогателям из 90х. Разница лишь в том, что теперь они этим занимаются абсолютно "законно"
282768225
25 минут
Вове это не добавит и без того испорченного имиджа…
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