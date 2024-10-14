Запастись жирком перед морозами. В Ленинградском зоопарке показали подготовку манула к зиме

Дзен: В Ленинградском зоопарке показали зажировку манула перед грядущими морозами

Сео: Как манул готовится к зиме: в Ленинградском зоопарке показали зажировку животного перед грядущими морозами

За окном уже не так часто появляется теплое солнце. На улицы Петербурга опускается прохлада, за которой в скором времени последует мороз. К зиме начинают готовиться не только петербуржцы, но и местные животные — в том числе манулы. Их зажировку к морозам показали в понедельник, 14 октября, в telegram-канале Ленинградского зоопарка.

Источник: Ленинградский зоопарк

В зоопарке Петербурга манулы активно готовятся к зиме. Пушистый хищник по имени Шу находится в процессе зажировки и выглядит крупнее, чем обычно. Все для того, чтобы спокойно перенести морозы. А жирок можно будет скинуть уже к лету, чтобы ничего не мешало бегать по вольеру и наслаждаться теплыми лучами солнца.

Пока в Ленинградском зоопарке санитарный день, полюбоваться на Шу можно только на видео с вопрошающим взглядом животного, чем вы занимаетесь в понедельник: работаете или ещё отдыхаете?

Ранее в Ленинградском зоопарке сообщили, что у них появился новый обитатель. Интрига пока не раскрывается — животное можно увидеть частично только на видео.