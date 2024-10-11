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Общество В Ленинградском зоопарке появился загадочный зверек. Пушистика частично показали на видео

В Ленинградском зоопарке появился загадочный зверек. Пушистика частично показали на видео

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2 комментария

В Ленинградском зоопарке появился загадочный пушистик. Интрига, кто же стал новым обитателем, пока не раскрывается — животное можно увидеть частично только на видео, которое в пятницу, 11 октября, опубликовала пресс-служба зоопарка в своем telegram-канале.

Судя по видеоролику, у зверька острые и в меру длинные когти — в самый раз, чтобы можно было устойчиво сидеть на жерди. Видна и темная густая шерстка нового обитателя с характерным длинным хвостом, обхватывающим ствол дерева.

Пока что держится в секрете, кто будет радовать гостей зоопарка. Тем не менее в ближайшее время обещают сообщить больше подробностей о таинственном незнакомце.

Ранее Ленинградский зоопарк показывал, как медведица Хаарчаана плещется в бассейне с новой игрушкой.

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Комментарии
2
вадики
15 минут
Всяко обезьяна какая то типо лемура или игрунки))или ленивец какой)))
denem
4 минуты
это Бинтуронг, млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, иногда путают с енотами, родом из Южно или Юго-Восточной Азии
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