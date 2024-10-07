Понедельник — день веселый. Посмотрите, как медведица из Ленинградского зоопарка плещется в бассейне с новой игрушкой

Радоваться понедельнику — искусство. И научиться ему можно у беззаботной белой медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка, плескающейся в собственном бассейне с новой игрушкой в прохладный октябрьский день.



Кадрами счастливой Хаарчааны поделилась пресс-служба зоопарка 7 октября. На них белая медведица легко и непринужденно играет с большой синей бочкой, то прыгая за ней в воду, то выныривая на поверхность. Во время забавы Хаарчаана ни на что не отвлекается, она полностью погружена в свое веселое занятие.

«Пусть это видео будет напоминанием, что даже самые простые вещи могут принести много-много радости», — отметили в Ленинградском зоопарке.

Хаарчаана отличается любовью к воде и игрушкам. Ранее «Фонтанка» показывала, как медведица выполняет трюки, по всей видимости, придуманные ею самой, а также проводит настоящие спортивные тренировки.