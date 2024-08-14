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    Белая медведица устроила в Ленинградском зоопарке настоящие игрища. Посмотрите, как это было

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    В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана устроила настоящие баскетбольные игрища. Кадрами этих спортивных мероприятий 14 августа делится пресс-служба зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    На видео Хаарчаана выполняет трюки, по всей видимости, придуманные ею самой. Медведица с разбега плюхается в воду, играя с разными предметами. При этом Хаарчаана умеет еще и подкидывать их, а иногда топит в воде свои игрушки, дожидаясь, когда они всплывут снова.

    « <...> сегодняшним «участником» марафона «звёздных» встреч станет наша неподражаемая Хаарчаана. Она неизменно радует сотрудников и посетителей своей грациозностью, красотой и умением «играть в баскетбол», — рассказали в зоопарке, уточнив, что белый медведь является их символом.

    Хаарчаана всегда отличалась любовью к спортивным занятиям. В приоритете — баскетбол и бассейн.

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