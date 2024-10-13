За ночь над Россией сбили 13 украинских беспилотников

ПВО за прошедшую ночь сбили тринадцать украинских БПЛА над территорией России. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Минобороны России.
По шесть беспилотников уничтожили над Курской и Белгородской областями, а также еще один над Брянской областью.
Военное ведомство сообщило, что украинские беспилотники были самолетного типа, а сбили их дежурства средства ПВО.
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