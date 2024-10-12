Главреда «КВН ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали за старые выпуски шоу с участием иноагентов

Стало официально известно, из-за чего Таганский районный суд Москвы в начале недели оштрафовал главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову. В эфире телеканала показали старые выпуски с участием иноагентов без соответствующей маркировки, сообщает 12 октября РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Решение было вынесено 8 октября, но обоснование стало известно только сейчас, пишет агентство. Информация содержится в постановлении по делу об административном правонарушении, которое опубликовано в открытом доступе на сайте суда, убедилась «Фонтанка».
Вечером 3 июля телеканал показал программу «Вне игры», в которой была юмористическая зарисовка с участием Семена Слепакова*. Через несколько часов зрителям показали передачи «Высшая лига. Второй четвертьфинал — 2008» и «Высшая лига. Первый полуфинал — 2008», где в составе жюри присутствовал музыкант Андрей Макаревич*. При этом не был указан статус артистов как иностранных агентов. В действиях главреда канала усмотрели злоупотребление свободой массовой информации.
Из документа следует, что защитник Масляковой не оспаривал обстоятельства и сообщил суду, что нарушения были устранены. В результате вдова знаменитого ведущего КВН Александра Маслякова получила штраф в размере 4 тыс. рублей.
* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.
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