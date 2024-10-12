В Кронштадте мужчина стрелял и бил битой пикап назло бывшей

В Кронштадте полицейские задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в повреждении автомобиля «Митсубиши». Как показала проверка, автомобиль принадлежит родственнику бывшей партнерши злодея.

По информации правоохранительных органов, с 5 по 9 октября мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло иномарки и ударил по кузову битой. Инцидент произошел на автостоянке у дома 38 по Кронштадтскому шоссе.

Задержание состоялось 9 октября около 10:00. Подозреваемый, не имеющий постоянного места работы и регистрации в Петербурге, по данным полиции, действовал из мести после расставания с женщиной. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.