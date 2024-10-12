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Происшествия В результате утренних атак БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека

В результате утренних атак БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека

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1 комментарий

В результате атак БПЛА и обстрелов Белгородской области утром в субботу, 12 октября, пострадали четыре человека. Еще девять получили ранения за последние сутки. О последствиях нанесенных ударов в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром атаке беспилотника подверглось село Устинка. В результате ранены женщина и двое мужчин. Их доставили в больницу № 2 города Белгорода. Сначала сообщалось, что степень тяжести их состояния оценивается как средняя, однако позже стало известно, что двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Еще один мирный житель ранен после удара дрона по движущемуся автомобилю на участке дороги Майский — Октябрьский в Белгородском районе. Мужчина сам обратился в больницу с осколочным ранением грудной клетки.

За последние сутки разные районы и населенные пункты региона подверглись атакам не менее 87 беспилотников, в ходе обстрелов было выпущено не менее 88 боеприпасов. «За прошедший день 9 мирных жителей получили ранения. К большому горю, рано утром один из раненых — мужчина, получивший тяжёлое ранение, — скончался в больнице», — сообщил Гладков.

Из оставшихся восьми человек пятеро в больницах, троих отпустили лечиться амбулаторно. Кроме того, стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил ранение еще 20 августа в результате обстрела села Ясные Зори.

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Комментарии
1
VKuser174198221
12 минут
Утро началось как обычно.... россияне с радостью отдавали жизни и здоровье ради денацификации Украины!
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